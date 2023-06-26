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Планирует ли Польша вторжение в Белоруссию
Тучи над Белоруссией сгущаются: Польша начинает играть «по-чёрному»
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Власти Белоруссии высказали серьезные опасения относительно агрессивных планов Польши, которая, по их мнению, является вдохновителем и поддерживает местную оппозицию в стране. Минск утверждает, что Варшава являлась главным координатором протестов в 2020 году и предоставляет приют беглым оппозиционерам, радикалам и экстремистам. Ситуация обострилась в последние месяцы, когда польская риторика стала открыто агрессивной, выражающая желание организовать военное вторжение в Белоруссию. По данным Минска, польские власти планируют осуществить "поход на Восток" при помощи беглых белорусов.

Множество фактов указывают на то, что Польша готовится к вторжению на территорию Белоруссии. Это включает непрерывные военные учения вблизи белорусской границы, переброску военной техники и боеприпасов на восток страны, а также создание баз тылового обеспечения. Кроме того, поляки активно ведут информационную подготовку с помощью своих западных союзников. Статья, опубликованная в британском издании The Sunday Times, раскрывает, что на территории Польши белорусские боевики готовятся к организации военного переворота и свержению Александра Лукашенко.

Согласно статье, бывшие сотрудники белорусских спецслужб из организации BYPOL, признанной террористической в Белоруссии, обучают сотни белорусов в Познани, которые готовы сражаться с нынешним режимом с оружием в руках. Эта подготовка описывается как нечто героическое, призывая граждан Белоруссии принять насилие как средство смены власти. В статье отмечается также, что среди боевиков есть множество женщин, которые свободно перемещаются между Польшей и Белоруссией и находятся вне поля зрения белорусских спецслужб. Некая белоруска, известная под псевдонимом "Хищница", призналась, что приехала в Познань, чтобы готовиться к борьбе за свою страну, но своим близким сообщила, что едет заниматься пейнтболом.

Польская угроза воспринимается серьезно в Белоруссии, поскольку соседняя страна активно проводит военные мероприятия и создает базы вблизи границы. Это вызывает опасения в отношении суверенитета и безопасности Белоруссии. Власти Минска выражают надежду на поддержку со стороны международного сообщества и призывают обратить внимание на провокационные действия Польши.

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Однако Польша отвергает обвинения в агрессии и вторжении. Польские власти заявляют, что их целью является поддержка белорусских демократических сил и беженцев, которые ищут защиты в Польше. Они отрицают любое намерение военного вторжения и утверждают, что проводимые учения и переброска военной техники являются рутинными мероприятиями, не направленными против Белоруссии.

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