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Эрдоган обсудил с генсеком НАТО последние события в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провëл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган, провëл важные телефонные переговоры с генсеком НАТО, Йенсом Столтенбергом, где обсудили актуальные события в России. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu, ссылаясь на официальные источники из администрации турецкого президента.

Согласно официальному заявлению, в ходе разговора стороны обсудили деэскалацию ситуации в России, отметив, что такие действия предотвратили необратимые гуманитарные катастрофы на украинской территории. Президент Эрдоган выразил надежду, что последние события в России станут новым важным этапом на пути к достижению справедливого мира на Украине.

Помимо этого, темой обсуждения стал вопрос о возможном членстве Швеции в НАТО. Президент Турции отметил, что Турция сохраняет конструктивное отношение к присоединению Стокгольма к Североатлантическому альянсу. Однако он подчеркнул, что до тех пор, пока в Швеции находятся сторонники "террористической организации РПК" (Рабочая партия Курдистана, запрещëнная в Турции), внесение изменений в антитеррористическое законодательство этой страны будет лишено смысла.

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Также было подчëркнуто со стороны Турции, что несправедливость, с которой она столкнулась в контексте поставок истребителей F-35, а также попытки связать этот вопрос с членством Швеции в НАТО, причиняют ущерб не только Турции, но и самому альянсу и его безопасности.

Ранее сообщалось, что в прошлую субботу состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, инициированный турецкой стороной. В ходе разговора президент России, Владимир Путин, сообщил своему турецкому коллеге о текущей обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. В свою очередь, президент Эрдоган выразил полную поддержку российскому руководству в предпринимаемых ими шагах.

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