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Халвинг в сети Dash прошел успешно

Халвинг в сети Dash — волшебное сокращение вознаграждения для майнеров, сопровождаемое взлетом цены на криптобирже.
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23 июня в сети криптовалюты Dash произошел халвинг на высоте блока 1 892 161. В результате этого события вознаграждение майнерам за каждый добытый блок уменьшилось с 2,49 до 2,3097 монет. На данный момент сложность майнинга Dash составляет 125,47 M, а хешрейт — 3,38 PH/s. Цена Dash на криптобирже Binance составляет $34,73, что означает рост на 1,7% за сутки и 16% за неделю, согласно данным CoinGecko.

Предыдущее событие, связанное с Dash, произошло 23 мая, когда возобновилась добыча блоков после технического сбоя во время активации обновления Dash Core v19. Это обновление включало исправления ошибок и было обязательным для всех узлов сети Dash.

Стоит отметить, что Dash была классифицирована Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) как ценная бумага в рамках исков против бирж Binance и Coinbase. В результате этого брокер eToro объявил о делистинге Dash для своих американских клиентов.

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Также стоит отметить, что 26 июня Binance провела делистинг всех анонимных криптовалют, включая Dash, для пользователей из Франции, Италии, Испании и Польши, согласно требованиям местного законодательства.

Следующий халвинг ожидается в сети Litecoin примерно 5 августа, снизится вознаграждение за блок с 12,5 до 6,25 LTC. Аналитики Santiment отметили рост стоимости LTC на 6,5% за сутки 1 июня в связи с этим событием. Также было замечено увеличение объема транзакций с Litecoin до самого высокого уровня с 13 мая 2021 года и активности крупных инвесторов, достигнувшей максимума с 26 января текущего года.

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