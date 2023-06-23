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Аналитик Carson Group назвал причины, по которым фондовый рынок США достигнет пика к концу 2023
Аналитик и главный рыночный стратег Райан Детрик из Carson Group назвал 3 причины, по которым фондовый рынок может подняться до рекордных отметок к концу этого года
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Аналитик и главный рыночный стратег, Райан Детрик из Carson Group, привел три основных причины, по которым он считает, что фондовый рынок может достичь рекордных уровней к концу 2023 года, сообщает Business Insider.

Первая причина заключается в том, что за последние недели наблюдается увеличение охвата рынка. Например, линия подъема-падения индекса S&P 500 недавно достигла исторического максимума, что является сигналом роста. Индекс вырос на 14% с начала года, и есть потенциал для дальнейшего роста, несмотря на то, что это не является бычьим ралли.

На прошлой неделе индекс S&P 500 достиг отметки выше 4400 пунктов, и у него осталось немного до рекордного максимума января 2022 года - 4818 пунктов. Однако все еще существует переоценка акций и недооценка облигаций, и это может привести к новым рекордам для акций в этом году.

Вторая причина, названная Детриком, связана с увеличением широты рынка. Если в начале года рост S&P 500 преимущественно обусловлен акциями крупных технологических компаний (Big Tech), то сейчас ситуация меняется, так как все больше отдельных акций начинают расти. Это является еще одним показателем бычьего рынка и указывает на устойчивость текущего ралли. Линия роста-падения помогает определить количество акций, участвующих в ралли, и ее недавний прорыв свидетельствует о возрастающем участии отдельных акций.

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Наконец, третьей причиной, названной Детриком, является уверенность в восстановлении рынка, несмотря на проведенную распродажу. Он полагает, что акции не будут продолжать снижаться после этого. Детрик обнаружил, что в среднем акции выросли на 0,27% на следующий день после достижения минимального уровня, что является одним из наивысших результатов для индекса S&P 500 с 1928 года.

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#россия #криптовалюта #новости
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