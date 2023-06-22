Как инвесторы отреагируют на увеличение стоимости биткоина

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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С 20 июня 2023 года наблюдается стабильный рост курса Bitcoin. За последние 24 часа цена криптовалюты выросла более чем на $3 тыс. Этот рост обусловлен оптимистичным настроем как розничных, так и институциональных инвесторов. Появление бычьего тренда связано с тем, что несколько крупных финансовых компаний, таких как BlackRock, Fidelity, Wisdom Tree, Invesco и Valkyrie, подали заявки на создание ETF Bitcoin через Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Майкл Сэйлор, генеральный директор MicroStrategy, и Энтони Помплиано, известный трейдер биткоина, считают, что это запустит "великую гонку накопления". Инвесторы будут бороться за возможность получить свою долю Bitcoin. Они отмечают, что скоро будет достигнут предельный лимит в 21 миллион BTC. Это также стимулирует инвесторов применять стратегию "холда" – долгосрочное владение монетами с надеждой на их дальнейшее удорожание.

Помимо ETF, рост курса криптовалюты связывают с увеличивающейся популярностью Bitcoin NFT, в то время как интерес к невзаимозаменяемым токенам Ethereum, наоборот, снижается. Общая сумма комиссий, полученных за подписку на протокол Ordinals, уже превысила $7,6 млн.

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Тайлер Уинклевосс, американский криптовалютный инвестор и один из основателей биржи Gemini, считает, что "началось большое накопление биткоинов". Он указывает на то, что все, кто следит за волной заявок на биржах, понимают, что время для покупки BTC до того, как ETF начнут свою работу и откроют доступ, быстро истекает. Последние события снова делают Bitcoin привлекательным вариантом для инвестирования.