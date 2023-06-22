Ликвидаторы ликвидировали ликвидность

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

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За последние 24 часа на рынке криптовалют произошла ликвидация short позиций на общую сумму 161 290 000 долларов. Это означает, что трейдеры, которые спекулировали на падении цен, были вынуждены закрыть свои позиции из-за значительных убытков или недостатка маржи.

Ликвидация позиций — это мероприятие, которое применяется для защиты как трейдеров, так и биржи от дальнейших потерь. Когда счет трейдера опускается ниже требуемого уровня маржи, его позиции автоматически закрываются по рыночной цене, чтобы покрыть убытки и задолженности.

Такая ситуация на рынке криптовалют вполне обычна и случается время от времени. Однако сейчас основное внимание сосредоточено на том, что произойдет с Биткоином и другими ведущими криптоактивами в ближайшем будущем.

Рост цены Биткоина до уровня 29 000 долларов был спровоцирован заявками на создание спотовых Биткоин-ETF и другими положительными новостями от компаний. Это повысило оптимизм трейдеров и инвесторов, и цена Биткоина начала возрастать.

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На данный момент новости в основном благоприятные для трейдеров и инвесторов. Возможно, в ближайшее время стоимость Биткоина достигнет отметки в 29 500 долларов и попытается преодолеть уровень в 30 000 долларов.