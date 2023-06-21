Компания Ava Labs, известная своей разработкой блокчейна Avalanche, объявила о запуске чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) под названием AvaGPT. Этот чат-бот, разработанный на основе технологий OpenAI, предназначен для быстрого и точного ответа на общие и технические вопросы пользователей Avalanche.

AvaGPT был создан совместно с kapa.ai, поставщиком базового чат-бота ChatGPT, и интегрирован на платформу Core. Киран МакШейн, менеджер по продукту проекта, отметил, что команда поддержки и инженеры Ava Labs руководили разработкой чат-бота, который обучался на технической документации Avalanche и записях разработчиков.

Core является платформой, разработанной Ava Labs для покупки, обмена и хранения криптовалюты, а также настройки межсетевых мостов. Бета-версия этого сервиса поддерживает биткоин, Ethereum и Avalanche. МакШейн отметил, что будущие обновления будут включать больше функций, специфичных для Avalanche, чтобы удовлетворить потребности пользователей, которые уже активно используют Core.

реклама

Кроме того, МакШейн отметил, что некоторые Discord-каналы, связанные с блокчейном, уже используют ИИ-ботов. В июне компания Elliptic также добавила поддержку ChatGPT в свою систему аналитики

данных.