Разработчики Cardano запустили версию Node 8.1.1 в основной сети
Разработчики Cardano выпустили новую версию Node 8.1.1 для основной сети и призывают операторов стейк-пулов (SPO) обновить свои узлы до этой последней версии. Основная цель этой модификации заключается в сглаживании переходов между эпохами или временными периодами в блокчейне, чтобы обеспечить более плавный опыт для пользователей. Кроме того, Node 8.1.1 также решает проблемы, связанные с одноранговыми соединениями (P2P) и системой доменных имен (DNS), что повышает эффективность основной сети Cardano.
Это обновление усиливает привлекательность платформы Cardano как для новых, так и для существующих пользователей, предоставляя им еще более эффективное решение. Релиз Node 8.1.1 является еще одним примером стремления команды разработчиков к постоянному совершенствованию технологии блокчейна.
Команда Cardano настоятельно рекомендует всем операторам стейк-пулов обновиться до последней версии Node 8.1.1, подчеркивая ее готовность к использованию в основной сети и значительные улучшения, которые она вносит. Несмотря на технические сложности, связанные с технологией блокчейна, это обновление направлено на обеспечение более эффективного пользовательского опыта на платформе Cardano.
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