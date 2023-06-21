Владельцы криптовалют столкнулись с опасным новым трояном, известным как Mystic Stealer, который активно осуществляет кражу их данных.

Это вредоносное программное обеспечение было обнаружено специалистами по кибербезопасности в апреле 2023 года. В конце мая разработчики трояна выпустили обновленную версию, которая активно рекламировалась на различных форумах. Они предлагают желающим использовать троян, приобретая платную подписку стоимостью 150 долларов в месяц.

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Сообщения о Mystic Stealer появились на русскоязычных веб-сайтах, что указывает на то, что за разработкой этого вредоносного программного обеспечения, скорее всего, стоят российские хакеры. Троян способен красть данные из 40 различных браузеров, 70 расширений и 21 приложения для работы с криптовалютой.

После заражения устройства Mystic Stealer собирает информацию об операционной системе и аппаратном обеспечении, а затем передает эти данные злоумышленникам.

Исходя из полученной информации, злоумышленники дают трояну инструкции, и Mystic Stealer начинает кражу информации, хранящейся в определенных браузерах и программах. Особое внимание уделяется копированию паролей для доступа к криптовалютным кошелькам и данных для авторизации в приложениях.