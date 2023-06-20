На текущий момент ситуация на крипторынке остается весьма непредсказуемой. Тем не менее, криптосообщество проявляет оптимистичное настроение по отношению к многим цифровым активам, включая Dogecoin (DOGE).

По данным CoinMarketCap, большинство пользователей криптоаналитики высказывают мнение о том, что к 30 июня 2023 года стоимость Dogecoin может вырасти на 33,34% или на $0,02064. Следовательно, ожидается, что средняя цена этого токена составит $0,08256.

Следует отметить, что историческая точность прогнозов сообщества за последние шесть лет составляет 83,4%. Это позволяет считать такие прогнозы надежной альтернативой другим инструментам прогнозирования цен, включая использование искусственного интеллекта.

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На закрытие вечера 19 июня Dogecoin был торгуем по цене $0,06191, что означает снижение на 0,36% за последние 24 часа и 15,65% за предыдущие 30 дней. Недельная динамика же была в плюсе на 0,93%.

Основываясь на однодневном техническом анализе Dogecoin на платформе финансового и криптомониторинга TradingView, можно сделать вывод о преобладающих медвежьих настроениях, что указывает на "сильную продажу" на уровне 1. Также, осцилляторы показывают "продажу" на уровне 2, а скользящие средние находятся в зоне "сильных продаж" на уровне 13.