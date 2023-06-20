Аналитики Bitcoinist выделили несколько важных макроэкономических событий с 19 по 25 июня
Несколько важных макроэкономических событий с 19 по 25 июня:
- Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла: 21 и 22 июня Пауэлл представит отчет о состоянии экономики США перед Сенатом и Палатой представителей. Это может повлиять на рынки, особенно если будут даны ясные указания относительно монетарной политики и экономического состояния страны.
- Публикация индекса менеджеров по закупкам (PMI): 23 июня ожидается публикация PMI, который является важным показателем экономической активности. Если PMI окажется выше ожидаемых значений, это может указывать на устойчивое снижение инфляции в США, особенно в секторе услуг.
- Разбирательство между SEC, Binance и Coinbase: инвесторы будут внимательно следить за результатами разбирательства между SEC (Комиссией по ценным бумагам и биржам США), Binance и Coinbase. Важно, чтобы конфликт не привел к запрету деятельности этих платформ на территории США.
- Интерес инвесторов к криптовалютам: несмотря на сложности, инвесторы продолжают проявлять интерес к цифровым активам. Опрос, проведенный Laser Digital, показывает, что около 96% профессиональных инвесторов в пенсионных фондах и управляющих компаниях рассматривают криптовалюты как долгосрочные инвестиции. Эксперты также положительно оценивают перспективы биткоина и эфира.
Данные события и факторы могут влиять на рынки и цены криптовалют, особенно в случае высказываний Пауэлла относительно монетарной политики и экономической ситуации США, а также результатов разбирательства между SEC, Binance и Coinbase.
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