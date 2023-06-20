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Аналитики Bitcoinist выделили несколько важных макроэкономических событий с 19 по 25 июня

Эксперты Bitcoinist выделили ряд событий, на которые имеет смысл обратить внимание
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iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр

Несколько важных макроэкономических событий с 19 по 25 июня:

  1. Выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла: 21 и 22 июня Пауэлл представит отчет о состоянии экономики США перед Сенатом и Палатой представителей. Это может повлиять на рынки, особенно если будут даны ясные указания относительно монетарной политики и экономического состояния страны.
  2. Публикация индекса менеджеров по закупкам (PMI): 23 июня ожидается публикация PMI, который является важным показателем экономической активности. Если PMI окажется выше ожидаемых значений, это может указывать на устойчивое снижение инфляции в США, особенно в секторе услуг.
  3. Разбирательство между SEC, Binance и Coinbase: инвесторы будут внимательно следить за результатами разбирательства между SEC (Комиссией по ценным бумагам и биржам США), Binance и Coinbase. Важно, чтобы конфликт не привел к запрету деятельности этих платформ на территории США.
  4. Интерес инвесторов к криптовалютам: несмотря на сложности, инвесторы продолжают проявлять интерес к цифровым активам. Опрос, проведенный Laser Digital, показывает, что около 96% профессиональных инвесторов в пенсионных фондах и управляющих компаниях рассматривают криптовалюты как долгосрочные инвестиции. Эксперты также положительно оценивают перспективы биткоина и эфира.

Данные события и факторы могут влиять на рынки и цены криптовалют, особенно в случае высказываний Пауэлла относительно монетарной политики и экономической ситуации США, а также результатов разбирательства между SEC, Binance и Coinbase.

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