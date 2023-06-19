Лучшие 3 аирдропа с 19 по 25 июня 2023 года: Aurora, AI Network, DBOE
Прошедшая торговая неделя оказалась насыщенной событиями. Инвесторы следили за результатами последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Как ожидалось, регулятор оставил ставку рефинансирования на уровне 5,25%. Однако комментарии главы ФРС, Джерома Пауэлла, вызвали беспокойство среди трейдеров. Он заявил, что экономисты пока не обнаружили признаков устойчивого замедления инфляции в США. Это свидетельствует о том, что Федеральная резервная система будет придерживаться жесткой монетарной политики до конца текущего года. В то же время в сфере аирдропов продолжается стабильность, поскольку регулярно появляются новые перспективные стартапы.
Aurora
Aurora представляет собой универсальное облачное хранилище, ориентированное на внедрение передовых корпоративных решений. Эта экосистема предлагает пользователям множество способов пассивного заработка, включая стейкинг.
Чтобы стать участником:
- Посетите страницу аирдропа на платформе Galaxe.
- Подключите кошелек Trust Wallet или MetaMask.
- Выполняйте ежедневные задания и участвуйте в розыгрыше призового фонда на сумму $200 тыс.
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Аирдроп завершится 3 июля 2023 года.
AI Network
Этот стартап ориентирован на широкое внедрение экосистемы искусственного интеллекта (ИИ). Активные пользователи могут разрабатывать приложения и получать вознаграждение в токенах AIN.
Чтобы стать участником:
- Посетите страницу опроса на платформе Gleam.
- Укажите необходимые данные для регистрации.
- Предоставьте адрес кошелька MetaMask.
- По завершении раздачи, 15 случайных пользователей получат токены AIN на сумму $10.
Аирдроп завершится 10 июля 2023 года.
DBOE
Данная торговая платформа ориентирована на работу с фьючерсами и децентрализованными финансами. Одной из особенностей платформы являются низкие комиссионные сборы.
Чтобы стать участником:
- Перейдите на страницу раздачи.
- Оставьте адрес кошелька BEP-20 и адрес своей электронной почты.
- Получите 25 токенов DBOE.
- Приглашайте друзей, чтобы получить больше вознаграждений.
Аирдроп завершится 24 июня 2023 года.
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