Вечером 16 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Binance достигли соглашения относительно активов американского подразделения криптобиржи Binance.US. Это сообщение положительно повлияло на стоимость первой криптовалюты - биткоина. Курс биткоина поднялся выше отметки в $26 тыс.

Согласно соглашению, активы Binance.US, которые SEC предлагала заморозить, будут доступны только для сотрудников американского подразделения биржи. Binance.US обязалась гарантировать, что ключи кошельков и платформы Binance.US не будут доступны никому из должностных лиц глобальной биржи Binance Holdings.

Судьей утром 17 июня были подписаны соответствующие документы, которые запрещают американской площадке использовать корпоративные активы иначе, чем в рамках обычной операционной деятельности. Такое решение может гарантировать, что клиенты Binance.US смогут вывести свои активы с платформы, а оставшиеся на платформе активы будут защищены и останутся в США, как указано в пресс-релизе SEC.

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Стоимость биткоина продолжает колебаться в диапазоне от $26,3 тыс. до $26,7 тыс., а на 9:30 мск 19 июня актив торгуется около $26,4 тыс.