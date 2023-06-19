Общая стоимость, заблокированная в DeFi на 18 июня, по-прежнему составляет более $42 млрд, при этом $24,87 млрд из этой суммы связаны с протоколами DeFi, работающими на базе Ethereum.

Это означает, что доля TVL Ethereum превышает 58% от общей суммы заблокированных активов на 195 блокчейнах, поддерживающих DeFi, согласно данным defillama.com.

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Среди всех протоколов, платформа ликвидного стейкинга Lido занимает лидирующую позицию с общей стоимостью в $12,69 млрд. В то время как девять из десяти ведущих протоколов DeFi потерпели убытки в прошлом месяце, Lido смог увеличить свою стоимость на 6,75%.

Самым значительным проигравшим среди первых десяти протоколов DeFi стал MakerDAO, который за последние 30 дней потерял 16,88% своей стоимости. Среди протоколов, демонстрирующих высокий рост, стоит отметить Blur, который прибавил 11,48% за последний месяц, и Conic Finance, у которого наблюдался рост на 23,04%.

Помимо этого, ликвидные деривативы на базе Ethereum составляют $16,969 млрд из общей суммы $42 млрд, заблокированных в DeFi на 18 июня. Рыночная капитализация ведущей экосистемы смарт-контрактов увеличилась на 1,4%, достигнув оценки в $315 млрд.