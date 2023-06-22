Аналитики криптовалютного сектора из венчурной студии Spartan Labs представили новую инновацию в мире невзаимозаменяемых токенов (NFT), которая вызвала широкий интерес в сообществе. Они поделились информацией о стандарте ERC-6551, который был представлен месяц назад и обещает революционизировать технический дизайн и экономику этого сегмента.

Эксперты отметили, что данный стандарт не только создаст новые возможности для развития NFT, но и значительно улучшит инструменты для работы с уже существующими цифровыми коллекциями искусства. Они утверждают, что ERC-6551 сметает границы между невзаимозаменяемыми токенами, смарт-контрактами и кошельками, что открывает широкие перспективы в области цифровой идентификации.

Идея стандарта ERC-6551 была разработана совместно с основателями популярной коммерческой коллекции NFT CryptoKitties. Команда Spartan Labs отметила, что в области GameFi NFT могут сделать игровой процесс более увлекательным для геймеров. В настоящее время стандарт ERC-6551, известный как Non-fungible Token Bound Accounts, находится на стадии "Черновик" на портале Ethereum Foundation.

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Исследователи Spartan Labs также выделили несколько интересных вариантов использования кошельков на основе NFT. Они полагают, что это позволит сделать издательские платформы в секторе Web3 более популярными благодаря новым демократичным моделям монетизации контента. Кроме того, обновленные интерфейсы децентрализованных мессенджеров смогут привлекать больше пользователей.











