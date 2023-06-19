Генеральный прокурор Нью-Йорка (NYAG) опубликовал документы, связанные с расследованием Tether. В рамках этого расследования в феврале 2021 года было достигнуто мировое соглашение между NYAG и Tether, в результате которого был наложен штраф в размере 18,5 миллионов долларов. Документы были предоставлены в ответ на запрос о свободе информации, сделанный изданием CoinDesk.

Согласно этим документам, учетные записи нескольких криптовалютных компаний, включая MoonPay, BlockFi, CMS Holdings и Galois Capital, были деактивированы Tether. Также в список включен BK Offshore Fund, который был исключен из аккаунтов. Коды пользователей для каждой учетной записи были отредактированы, и документы не содержат информации о компаниях или отдельных лицах.

Расследование NYAG также раскрывает информацию о банковской структуре Tether и его операциях по кредитованию биткоинов. Документы указывают, что Tether частично подкреплял свою стабильную монету китайской коммерческой бумагой, что ранее не было публично признано компанией. Однако в настоящее время у Tether больше нет коммерческих бумаг, поддерживающих его стейблкоин.

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Tether изначально возражал против публикации этих документов, но в конечном итоге отказался от своих возражений, предоставив доступ к ним. Это сделано с целью продемонстрировать прозрачность и открытость компании, а также для избежания дальнейшего непродуктивного судебного разбирательства в США.