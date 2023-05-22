TON Accelerator стимулирует инновации: $25 млн для финансирования проектов в рамках TON
TON Accelerator, один из ведущих фондов развития блокчейн-экосистемы, объявил о выделении гранта в размере 25 миллионов долларов США для поддержки и стимулирования развития проектов в рамках TON. Это событие отмечает новую волну инвестиций и возможностей для разработчиков и предпринимателей, стремящихся принять участие в инновационном мире блокчейна.
Фонд TONcoin.Fund, занимающийся финансированием и инвестированием в перспективные проекты на основе TON, предоставит финансовую поддержку в диапазоне от 50 000 до 250 000 долларов США для каждого из выбранных проектов. Такое разнообразие финансовых возможностей позволит предпринимателям и разработчикам осуществить свои амбициозные идеи, расширить границы блокчейн-технологий и внести значительный вклад в развитие TON-экосистемы.
Очень важно отметить, что прием заявок для всех проектов, желающих получить финансирование от TON Accelerator, уже открыт. Команда фонда приглашает всех заинтересованных разработчиков и предпринимателей принять участие в этом захватывающем процессе и представить свои проекты для рассмотрения.
реклама
TON Accelerator известен своими успешными инвестициями и поддержкой проектов, ориентированных на создание инновационных решений на основе блокчейн-технологий. Этот грант в размере 25 миллионов долларов США от TONcoin.Fund станет новым импульсом для развития блокчейн-экосистемы и создания новых возможностей для разработчиков по всему миру.
Разработчики и предприниматели могут быть уверены, что получение финансирования от TON Accelerator не только обеспечит им доступ к капиталу, но и откроет двери для сотрудничества с экспертами и профессионалами в сфере блокчейна. Это позволит им ускорить развитие своих проектов, масштабировать их и достичь новых высот в области блокчейна.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила