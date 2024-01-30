Сальдо о замене Залужного: на Украине нет талантливых военачальников

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо высказал свое мнение относительно потенциальной замены главкома Вооруженных сил Украины, Валерия Залужного, заявив, что на Украине отсутствуют талантливые военачальники. По словам Сальдо, подобные личности, как Суворов или Кутузов, а также военачальники времен Великой Отечественной войны, не имеют аналогов среди нынешних украинских командиров.

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Он подчеркнул, что не имеет значения, кто займет роль главкома в случае отставки Залужного. В этой связи он выделил президента Владимира Зеленского как наиболее талантливого лидера в стране, отмечая его актерские способности, которые, по мнению Сальдо, используются для манипуляции общественным мнением.

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Тем временем, советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин предсказал возможный военный переворот на Украине в случае увольнения Залужного. Гагин считает, что главком пользуется поддержкой военных и народа, особенно тех, кто недоволен политикой Зеленского. Он также отметил, что информация о возможной отставке главкома может свидетельствовать о борьбе за власть в стране.