Путин отреагировал на обращение на прямой линии с отказом голосовать за него

В ответ на отказ голосовать за себя на предстоящих выборах президента, Владимир Путин выразил ценность обратной связи, особо подчеркнув, что для него важны мнения и критика со стороны избирателей. В ходе телемоста, где президент отвечал на вопросы граждан, он поднял тему одного из обращений, где отмечался отказ поддержать его.

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Путин подчеркнул, что, несмотря на множество других вопросов, он хотел бы отреагировать на это конкретное обращение. По его словам, такие отклики важны, и он готов воспринимать критику конструктивно. Президент подчеркнул, что остаются нерешенные проблемы, и выразил убеждение, что власти должны продолжать работу над их решением.

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Он также отметил, что выборы президента России в 2024 году будут проходить в сложных геополитических условиях, описанных как "токсичные" Эллой Памфиловой, председателем Центральной избирательной комиссии. В этом контексте, Путин подчеркнул важность политической стабильности и участия граждан в выборах. Итак, избирательная кампания охватывает 11 участников, в том числе вновь выдвинутого Путина, который подал свою кандидатуру на новый срок.