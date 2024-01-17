Украинцы масштабно уклоняются от военной службы, создавая трудности для оперативного восполнения потерь Вооруженных сил страны

Полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона, в ходе интервью для канала Daniel Davis / Deep Dive на YouTube, внимательно анализировал сложившуюся обстановку в Украине.

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Его утверждения сосредотачиваются на проблеме того, что украинцы масштабно уклоняются от военной службы, создавая тем самым трудности для оперативного восполнения потерь Вооруженных сил страны. Макгрегор подчеркнул, что проблема касается не только численности, но и скрытности граждан, что ставит армию Украины в затруднительное положение.

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Он выразил свои опасения относительно будущего Украины, акцентируя внимание на том, что миллионы граждан уже эмигрировали, а оставшиеся сталкиваются с финансовыми трудностями и общественным отчаянием. Макгрегор оценил действия администрации президента Зеленского, предвидя, что они могут вызвать дестабилизацию и, возможно, даже привести к разрушению республики. В предыдущих высказываниях он также высказывал мнение о том, что Украина, по его взгляду, утратила свой статус государства.