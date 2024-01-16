В Турции предрекли сокращение числа туристов из России

Экономический аналитик Мустафа Реджеп Эрчин высказывает свои прогнозы относительно туристической индустрии Турции, предвидя уменьшение потока российских туристов из-за повышения стоимости отдыха. Он подчеркивает, что, несмотря на текущие высокие цены, данная тенденция призвана быть временной, а в ближайшие годы ожидается восстановление более приемлемых тарифов.

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Эрчин акцентирует внимание на том, что, несмотря на эти вызовы, Турция не прогнозирует полного отсутствия российских туристов, в частности, представители богатого класса все еще предпочитают отдыхать на Эгейском побережье. По его словам, стратегия турецких властей направлена не только на увеличение количества посетителей, но и на рост доходов от туризма. Он отмечает, что в контексте обновленной туристической стратегии Турции следует понимать, что страна не стремится стать дешевым туристическим направлением, и решительно работает над укреплением своего статуса на мировом рынке туризма.