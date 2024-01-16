В Латвии под угрозой депортации оказались почти 800 российских пенсионеров

В связи с недавними изменениями в миграционном законодательстве Латвии стало известно, что почти 800 российских пенсионеров, включая 789 человек старше 60 лет и некоторых незрячих инвалидов с детства, оказались в зоне риска для возможной депортации. Эту информацию опубликовало российское посольство в Латвии в своем официальном Telegram-канале, предоставив подробную статистику.

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В дипломатическом сообщении подчеркнуто, что изменения в законе об иммиграции, внесенные латвийскими властями, привели к тому, что многие пожилые граждане, в том числе и незрячие, лишились не только средств к существованию, но и стали подвержены возможности выдворения из страны.

Отмечено, что среди тех, кто находится под угрозой депортации, есть случаи, когда власти аннулировали вид на жительство из-за недостаточного владения языком. Например, дипломаты привели историю 72-летней незрячей пенсионерки, которая потеряла право на пособие и медицинское обслуживание после того, как ей был отменен вид на жительство.

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Эти подробности подчеркивают не только сложность новых миграционных правил, но и серьезные социальные последствия, с которыми сталкиваются затронутые граждане.