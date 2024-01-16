Стало известно о взрывах в Харьковской области

Согласно информации, представленной в телеграм-канале "Страна.ua", в Харьковской области, вблизи города Волчанска, произошли значительные взрывы, зафиксированные на текущий момент. Эти события сопровождаются введением воздушной тревоги в регионе.

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Подчеркивается, что глава Херсонской областной военной администрации, Александр Прокудин, официально заявил о повреждении портовой инфраструктуры в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева. По его словам, эти повреждения связаны с активностью российской артиллерии, танков, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

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Дополнительно отмечается, что 13 января в Днепропетровске, также в период воздушной тревоги, произошли взрывы. В начале 2024 года также зафиксирован пожар на одном из предприятий в городе Днепропетровске после ряда взрывов.