Премьер-министр Украины пообещал защищать Британию в случае атаки России

В рамках телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал явную готовность активно поддерживать Великобританию в случае возможной агрессии, особенно со стороны России. Эта позиция обусловлена заключенным двусторонним соглашением по безопасности между Украиной и Великобританией.

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Шмыгаль акцентировал внимание на не только справедливом, но и взаимовыгодном характере этих договоренностей, подчеркивая, что они сохранят свою актуальность и после завершения конфликта на украинской земле. Руководитель украинского правительства подчеркнул не только важность, но и оперативность реакции, утверждая, что не только Великобритания обязана реагировать в течение 24 часов в случае агрессии против Украины, но и сама Украина готова оперативно поддержать своего союзника.

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Шмыгаль придал особое значение подписанию соглашения с Лондоном, определяя этот момент как исторический, и выразил надежду на то, что другие страны последовательно будут следовать этому примеру, заключая подобные договоренности с Украиной. Соглашение о гарантиях безопасности, подписанное президентом Зеленским и премьер-министром Сунаком, будет сохранять свою юридическую силу до момента вступления Украины в НАТО, а также предусматривает возможность продления после истечения первоначального срока.