Попова оценила опасность новых штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора, Анна Попова, в своем заявлении подчеркнула, что ни один из новых штаммов коронавируса, выявленных в течение 2023 года, не проявил дополнительных патогенных свойств, не став более агрессивным по отношению к человеку. Она уточнила, что в последний год ситуация с вирусом в этом аспекте не ухудшилась.

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Тем не менее, Попова выразила обеспокоенность двумя аспектами. Во-первых, она отметила рост контагиозности, что может усилить распространение вируса в обществе. Во-вторых, глава Роспотребнадзора подчеркнула увеличение числа людей, не обращающихся за медицинской помощью, что способствует дальнейшему распространению инфекции.

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Ирина Давыдова, кандидат медицинских наук и инфекционист Европейского Медицинского Центра, также высказала свое мнение. По ее словам, на текущий момент отсутствуют явные признаки риска новой пандемии в 2024 году. Однако важно учитывать, что грипп и коронавирус продолжают активно мутировать, что может создать неожиданные вызовы для общественного здоровья. Таким образом, несмотря на относительную стабильность, необходимо поддерживать бдительность и следить за динамикой эволюции вирусов.