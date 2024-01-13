Болгария нашла замену российской нефти

В начале текущего года, Болгария столкнулась с важным стратегическим вызовом, предприняв решительные шаги по разнообразию источников снабжения для своего единственного нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Эти действия были обусловлены не только потребностью в обеспечении непрерывности производства, но и геополитическими изменениями, в частности, запретом на использование российской нефти с 1 марта 2024 года.

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В результате дипломатических усилий и переговоров, Болгария успешно заключила соглашения с новыми поставщиками нефти. Имеются четыре ключевые партии: две партии объемом 70 тысяч тонн каждая из Казахстана, а также по одной партии из Ирака и Туниса объемом 76 тысяч и 33 тысячи тонн соответственно. Эти договоренности стремятся не только обеспечить экономическую устойчивость страны, но и разнообразить ее энергетическую стратегию.

В предшествующем году, Болгария занимала значительную долю в российском нефтяном рынке, приобретая более 100 тысяч баррелей российской нефти в сутки и позиционируя себя как четвертый по величине клиент российских компаний. Эксперты высказывают предположение, что казахстанская нефть KEBCO может эффективно заменить российский сорт Urals. Однако, возможными трудностями станут ограниченное предложение данного сорта на рынке и повышенные цены, связанные с ним.

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Важно подчеркнуть, что, несмотря на возможность для Болгарии приобретать российское сырье по цене выше установленного потолка до конца 2024 года, страна приняла стратегическое решение завершить этот контракт досрочно. Это решение стало возможным благодаря компромиссу, достигнутому в ноябре прошлого года между ведущими политическими силами страны. Таким образом, Болгария продемонстрировала гибкость и ответственность, адаптируясь к быстро меняющейся энергетической среде в регионе.