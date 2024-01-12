Президент Эстонии Алар Карис одобрил удары Украины по регионам РФ
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Президент Эстонии, Алар Карис, выступил против ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западным оружием по территории России. В ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, Карис предположил, что нанесение ударов ВСУ на территорию России станет неизбежным из тактических соображений.
"Поставляя военную помощь, мы должны осознавать, что она будет использоваться для поражения военных целей и сдерживания войск противника," - подчеркнул он.
Ранее председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал предупреждение Украине о возможной приостановке помощи Запада здравым сигналом. Комментируя высказывание международного обозревателя французского телеканала LCI Магали Барте о возможных ударах по Белгороду, он подчеркнул важность ответственного использования военной поддержки.
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