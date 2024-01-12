Канцлер Германии, Олаф Шольц, выразил удивление назначению 34-летнего Габриэля Атталя новым премьер-министром Франции, высказав сомнения из-за его молодого возраста. Об этом сообщает портал Euractiv.

"Канцлер был сильно удивлен, так же, как и многие французские наблюдатели, когда был объявлен выбор", — отметил представитель правительства Германии, Штеффен Хебестрайт. В то же время он подчеркнул, что возраст не является единственным критерием оценки квалификации личности.

Тем не менее, канцлер ФРГ высказал положительное отношение к новому премьер-министру, отметив его поддержку франко-германской дружбы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее во Франции было объявлено о назначении Габриэля Атталя новым премьер-министром. Прежде занимавший пост министра национального просвещения и по делам молодежи, он стал самым молодым руководителем правительства в истории страны.