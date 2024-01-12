Euractiv: канцлера Германии Шольца удивило назначение Атталя премьером Франции
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Канцлер Германии, Олаф Шольц, выразил удивление назначению 34-летнего Габриэля Атталя новым премьер-министром Франции, высказав сомнения из-за его молодого возраста. Об этом сообщает портал Euractiv.
"Канцлер был сильно удивлен, так же, как и многие французские наблюдатели, когда был объявлен выбор", — отметил представитель правительства Германии, Штеффен Хебестрайт. В то же время он подчеркнул, что возраст не является единственным критерием оценки квалификации личности.
Тем не менее, канцлер ФРГ высказал положительное отношение к новому премьер-министру, отметив его поддержку франко-германской дружбы.
Ранее во Франции было объявлено о назначении Габриэля Атталя новым премьер-министром. Прежде занимавший пост министра национального просвещения и по делам молодежи, он стал самым молодым руководителем правительства в истории страны.
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