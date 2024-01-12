Директор Службы внешней разведки России, Сергей Нарышкин, заявил о предпринимаемых США попытках воздействия на политическую обстановку в России перед предстоящими президентскими выборами, запланированными на период с 15 по 17 марта текущего года.

"В преддверии президентских выборов в России американцы явно пытаются создать дестабилизацию внутриполитической обстановки в нашей стране", отметил Нарышкин.

Он утверждает, что США используют разнообразные, более изощренные методы незаконного вмешательства, включая манипуляции с россиянами, участвовавшими в программах обмена, с целью формирования базы для дестабилизации политической ситуации.

Нарышкин также подчеркнул опасения относительно возможного усиления санкций со стороны Вашингтона в ответ на попытки влиять на исход российских выборов. Эти шаги, по его мнению, нацелены на создание предпосылок для давления на Россию в международном контексте.

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