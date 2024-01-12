Нарышкин: США пытаются раскачать ситуацию в России перед выборами президента
реклама
Директор Службы внешней разведки России, Сергей Нарышкин, заявил о предпринимаемых США попытках воздействия на политическую обстановку в России перед предстоящими президентскими выборами, запланированными на период с 15 по 17 марта текущего года.
"В преддверии президентских выборов в России американцы явно пытаются создать дестабилизацию внутриполитической обстановки в нашей стране", отметил Нарышкин.
Он утверждает, что США используют разнообразные, более изощренные методы незаконного вмешательства, включая манипуляции с россиянами, участвовавшими в программах обмена, с целью формирования базы для дестабилизации политической ситуации.
Нарышкин также подчеркнул опасения относительно возможного усиления санкций со стороны Вашингтона в ответ на попытки влиять на исход российских выборов. Эти шаги, по его мнению, нацелены на создание предпосылок для давления на Россию в международном контексте.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила