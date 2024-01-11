В Ейске предупредили жителей об учениях с применением средств поражения авиации

Сегодня администрация Ейского района в официальном Telegram-канале вынесла предупреждение о возможных громких звуках, которые ожидаются из-за проведения тактических учений на полигоне вблизи села Воронцовки. В течение дня планируется боевая стрельба и использование авиации.

реклама

В связи с этим власти района призывают жителей воздержаться от посещения территории полигона в районе с. Воронцовки в период учений. Такие меры введены для обеспечения безопасности граждан.

Администрация подчеркнула, что данные учения направлены на подготовку критически важных тактических навыков. В свете этого они призывают всех граждан сохранять спокойствие и соблюдать указанные меры предостережения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Рекомендуется регулярно следить за официальной информацией и реагировать на указания местных властей в целях обеспечения общественной безопасности.