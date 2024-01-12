Путин оценил эффективность российских БПЛА в ходе СВО

Президент России, Владимир Путин, оценил высокую эффективность российских разведывательных систем, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в ходе специальной военной операции (СВО). В ходе встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске, глава государства подчеркнул, что производимая в стране продукция, включая ударные беспилотники и разведывательные дроны, пользуется высоким спросом и успешно применяется.

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"Продукция, которую выпускаете вы и ваши коллеги, это всем хорошо известно, крайне востребована: и ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются", - отметил Путин.

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Президент также поделился рассказом одного из бойцов, который подчеркнул успешную работу российских беспилотников в зоне СВО. Эта оценка пришла на фоне ранее сделанных замечаний в американском издании Newsweek, где модернизированный российский дрон "Куб" был назван проблемой для Вооруженных сил Украины, подчеркивая влияние российских технологий на военные сценарии в регионе.