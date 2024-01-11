Производитель перевозившего Путина снегоболотохода учтет критические замечания

Компания, ответственная за производство снегоболотохода "Хищник", который применяется для перевозки президента России Владимира Путина, обязуется внимательно рассмотреть замечания, высказанные пресс-секретарем главы государства, Дмитрием Песковым.

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Директор предприятия, Максим Мезенин, подчеркнул, что в процессе сборки транспортных средств используются компоненты отечественных производителей, а также активно проводится работа по улучшению технических характеристик.

"Мы стремимся использовать лучшие узлы и агрегаты, доступные отечественным производителям. Сами мы делаем кузов, раму, дорабатываем и модернизируем некоторые детали, улучшая их технические характеристики", — отметил Мезенин.

По его словам, замена коробки передач, высказанная в замечаниях Пескова, не является возможной, поскольку данная деталь произведена в России. Ранее, пресс-секретарь президента выразил недовольство работой руля и коробки передач, добавив, что выяснилось, что двигатель импортный.

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Президент Владимир Путин воспользовался "Хищником" во время своей поездки на Чукотку 10 января. На вопрос о впечатлениях главы государства от использования транспортного средства Песков не предоставил информации, отметив, что ему об этом ничего не известно.