В Германии создали партию против антироссийских санкций

Сара Вагенкнехт, депутат Бундестага, объявила о запуске новой политической силы, "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость". Учредительное заседание, которое состоялось в Берлине 8 января, выявило ключевые направления партии, включая противостояние поставкам оружия Украине и отмену антироссийских санкций. Программные цели включают в себя стремление к социальной справедливости в Германии и более строгую миграционную политику.

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Не менее важно отметить, что октябрь 2023 года стал переломным моментом, когда Вагенкнехт покинула Левую партию Германии, позвав за собой девять депутатов Бундестага. Этот шаг был подчеркнут обязательством новой политической силы бороться за социальную справедливость и регулирование миграционных процессов. Bild в своем материале охарактеризовал новую партию как "пропутинскую".