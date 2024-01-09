На Урале восстановили движение на железной дороге после взрыва

После взрыва на железнодорожной станции Сан-Донато, расположенной около Нижнего Тагила, движение поездов успешно восстановлено, как сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от Свердловской железной дороги.

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Официально восстановление движения было подтверждено в 19:57 по местному времени. Несмотря на произошедший инцидент, максимальная задержка электропоездов ограничилась 2 часами и 50 минутами.

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Уральская транспортная прокуратура уточнила, что взрыв на путях обошелся без пострадавших, и случившийся инцидент был охарактеризован как "хлопок". Стоит отметить, что 8 января на железнодорожной инфраструктуре в Нижнем Тагиле произошло детонационное событие. Кроме того, вблизи места происшествия было обнаружено еще одно взрывное устройство, закрепленное на одной из цистерн.