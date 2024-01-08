Чехия сократит участие военных в зарубежных миссиях

В 2024 году, согласно информации РИА Новости, Чешская Республика планирует сократить участие своих военнослужащих в зарубежных миссиях. Основное уменьшение ожидается в группировке НАТО на территории Словакии, где количество чешских военных сократится с 450 до 200 человек. Как отмечено в заявлении Генштаба, это решение приведет к общему уменьшению числа участников зарубежных миссий.

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На данный момент чешские военные активно участвуют в 14 зарубежных миссиях, включая службу в Косово, на Ближнем Востоке и в регионе Средиземного моря.

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Сокращение участия коснется передачи командования группировкой НАТО в Словакии испанским военным. Президент Чехии, Петр Павел, предварительно высказал мнение о том, что процесс вступления Украины в НАТО не должен начинаться в условиях вооруженного конфликта. Однако он подчеркнул, что Киев должен получить гарантии в этом процессе.