Дания разрешила США размещать войска на своей территории

Сегодня Соединенные Штаты и Дания заключили оборонное соглашение, подписанное госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Дании Ларсом Расмуссеном. Согласно этому соглашению, Дания согласилась разрешить США размещать свои войска и вооружения как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе на своей территории. Кроме того, американским силам будет предоставлен доступ к трем авиабазам Вооруженных сил Дании.

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Этот шаг, выраженный в рамках церемонии подписания, представляет собой важный этап в укреплении сотрудничества между двумя странами в области обороны. Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что соглашение будет способствовать укреплению обороноспособности и повышению уровня кооперации, особенно в контексте их участия в НАТО.

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Ранее г-н Блинкен отметил стратегическую значимость этого соглашения, подчеркнув, что теперь у США есть обширная сеть соглашений о сотрудничестве в области обороны, охватывающая регион от севера до юга Европы и от Северного до Черного моря. Это, по его словам, обеспечивает безопасность и стабильность на всем континенте.