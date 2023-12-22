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Лукашенко подписал указ о выходе из договоров о выплате военных пенсий в СНГ
В Белоруссии заявили о выходе из трех договоров о выплате военных пенсий

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Президент Белоруссии, Александр Лукашенко, подписал указ о выходе страны из трех международных договоров, регулирующих пенсионное обеспечение военнослужащих в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Это решение принято в контексте аналогичных шагов России и Украины, и направлено на пересмотр механизмов финансирования данных выплат.

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Согласно новому указу, пенсии для военных, прибывших из стран СНГ, будут теперь финансироваться за счет бюджета страны их постоянного проживания. Этот шаг стал следствием денонсации Россией соглашений от 15 мая 1992 года и работ по выходу из соглашения от 24 декабря 1993 года. Украина также прекратила участие в двух подобных договорах.

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Подчеркивается, что 99% случаев назначения подобных пенсий в Беларуси связаны с военными пенсионерами из России и Украины. Несмотря на выход из договоров, лица, постоянно проживающие в Белоруссии, продолжат получать пенсии, которые были им назначены до вступления указанных изменений в силу. Это решение означает новый этап в реформировании системы пенсионного обеспечения в стране и может повлечь за собой пересмотр условий для ветеранов, прибывших из стран СНГ.

#новости
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