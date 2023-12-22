США взяли на себя ядерную безопасность Украины

В рамках значительного шага к углублению сотрудничества между Соединенными Штатами и Украиной в сфере ядерной безопасности, Комиссия по ядерному регулированию (КЯР) США и государственная инспекция по ядерной и радиационной безопасности Украины подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение предусматривает обмен опытом и передачу американского опыта в области безопасности ядерных установок.

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На церемонии подписания в Киеве главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков и председатель Комиссии ядерного регулирования США Кристофер Хенсон выразили уверенность в успешном взаимодействии. Договор направлен на обучение украинских специалистов американским методам надзора и оценке воздействия радиоактивных материалов на окружающую среду.

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Помимо этого, ранее Украинская национальная энергетическая компания «Энергоатом» успешно получила первую партию ядерного топлива от американских поставщиков. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что энергоносители были изготовлены совместно с американской компанией Westinghouse. Этот шаг подчеркивает стремление к тесному сотрудничеству в сфере атомной энергетики и укреплению энергетической безопасности Украины.