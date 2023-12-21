Системы ПВО сбили летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS

Сегодня губернатор Херсонской области, Владимир Сальдо, объявил об успешном сбитии российскими системами противовоздушной обороны тактической баллистической ракеты ATACMS, направленной в сторону Крымского моста. Происшествие произошло над акваторией Азовского моря.

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Согласно Владимиру Сальдо, ракета, произведенная в США, была успешно сбита российскими системами противовоздушной обороны. Тактическая оперативность и точность действий военнослужащих вызывают восхищение.

Политик подчеркнул, что данный инцидент является еще одной провокацией со стороны киевского режима, которая была успешно предотвращена. Это подчеркивает готовность российских сил к эффективной защите своих территорий.

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В результате инцидента 21 декабря Крымский мост был временно закрыт из-за активации систем противовоздушной обороны. Однако, по предварительным данным, каких-либо повреждений на мосту не обнаружено. Это подчеркивает высокий уровень безопасности и эффективность российских систем обороны.