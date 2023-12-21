В ДНР расстрелявшему 25 мирных жителей военному ВСУ вынесли приговор

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесли приговор 25-летнему водителю Денису Рашпле, участнику 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ему было предъявлено обвинение в расстреле 25 мирных жителей Мариуполя с 28 февраля по 9 апреля 2022 года.

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Судебное заседание вынесло приговор в виде 22 лет колонии строгого режима. По версии следствия, Рашпла, находясь на территории предприятия "Азовобщемаш" в Мариуполе, выполнял преступные приказы руководства, открывая огонь из автомата по мирным жителям, не участвовавшим в боевых действиях. В результате инцидента 25 гражданских пострадали, и 16 из них погибли.

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Дополнительно, против Рашплы было возбуждено уголовное дело по статьям о жестоком обращении с гражданским населением и покушении на жизнь двух и более лиц. Этот случай стал частью широкого ряда инцидентов, выражающих напряженность восточноукраинского конфликта. Верховный суд ДНР также вынес приговор другим военнослужащим за убийство мирных жителей в Мариуполе, подчеркивая серьезность и сложность ситуации в регионе.