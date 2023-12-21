На Украине объявили в розыск вице-спикера Госдумы и российского бизнесмена

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о розыске вице-спикера Госдумы России, Александра Бабакова, и российского бизнесмена, президента футбольного клуба ЦСКА, Евгения Гинера. Их обвиняют в совершении преступления по статье 110 Уголовного кодекса Украины, связанного с посягательством на территориальную целостность страны.

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Конфликт начался осенью 2022 года, когда СБУ провела обыски в украинской энергокомпании VS Energy, где Бабаков и Гинер были акционерами. Вопреки утверждениям компании о независимости от российских интересов, возникли обвинения в их причастности. Это событие может усилить напряженность в уже сложных отношениях между Украиной и Россией, вызывая волнения и дополнительные вопросы относительно связей между бизнесом и политикой.