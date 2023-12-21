В Минобороны Украины обвинили журналистов в извращении слов Умерова о Крыме

Илларион Павлюк, представитель Министерства обороны Украины, обвинил немецкое издание Bild в искажении высказываний главы МО Рустема Умерова относительно сроков захвата Крыма ВСУ. Павлюк утверждает, что в ходе беседы с журналистами Умеров выразил абсолютную уверенность в том, что в будущем Крым будет захвачен украинскими вооруженными силами, однако не предоставил конкретных временных рамок. Он подчеркнул, что не было утверждений о том, что это произойдет в следующем году.

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По словам Павлюка, Bild исказил смысл высказывания, создавая впечатление, будто Умеров указал на близкие сроки возвращения Крыма. Возможно, украинские власти рассматривают стратегические планы по возвращению полуострова, но точные временные рамки не были объявлены. В связи с этим высказывается предположение, озвученное Алексеем Чепой из Госдумы, что подобные заявления могут быть использованы для активизации интереса к конфликту с Россией в 2024 году.