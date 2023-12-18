В Белгородской области увеличилось количество поврежденных домов из-за обстрела

В своем сообщении в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал о ситуации в селе Теребрено Краснояружского района, подвергшегося обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы региона, количество поврежденных домов увеличилось до трех.

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Первый дом получил прямое попадание снаряда, второй оказался с разбитыми окнами, поврежденным фасадом и кровлей, а в третьем сгорела беседка. Эти подробности отражают масштаб разрушений и воздействия обстрела на жилищные объекты.

Он также отметил, что снаряды ВСУ повредили линию электропередачи, что приведет к временному отключению электроснабжения для абонентов сел Теребрено и Староселье. Гладков добавил, что восстановительные работы будут проведены только после получения разрешения Министерства обороны, подчеркивая необходимость соблюдения процедур и контроля в условиях чрезвычайной ситуации.

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В предыдущем сообщении от 17 декабря губернатор также упомянул о стрелковых боях в районе села Теребрено, подчеркнув, что все профильные ведомства держат ситуацию под контролем. Это свидетельствует о широком масштабе событий и важности координации действий со стороны ответственных структур.