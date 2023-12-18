Силуанов: национализация «Балтики» в настоящее время не планируется
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На съезде "Единой России" глава российского Минфина, Антон Силуанов, высказал свое мнение относительно возможной национализации пивоваренной компании "Балтика". В своих заявлениях, цитируемых ТАСС, он отметил, что в настоящее время такой шаг не планируется. Он подчеркнул, что "Балтика" находится под временным управлением по решениям, принятым в недружественных странах.
Ранее стало известно, что глава "Балтики", Таймураз Боллоев, обратился с предложением национализировать компанию к главе Росимущества, Вадиму Яковенко. Боллоев утверждает, что такой шаг является "единственным выходом из сложившейся ситуации". Однако пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, уточнил, что рассмотрение вопроса о возможной национализации "Балтики" должно осуществляться "главным образом в правительстве".
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