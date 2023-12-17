Глава Дагестана назвал причину событий в аэропорту Махачкалы

Глава Республики Дагестан, Сергей Меликов, высказал мнение, что недостаток информации среди жителей стал причиной произошедших беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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Политик уточнил, что источником напряжения стал Telegram-канал Daily Storm. Он подчеркнул, что активно проводятся информационные мероприятия в регионе, включая беседы с рабочими коллективами и населением. Меликов отметил, что в результате этих усилий жители региона стали лучше информированы о событиях в Палестине и о мерах помощи беженцам из Газы.

Глава республики подчеркнул, что существует заметное улучшение в информировании граждан, а влияние Daily Storm снижается. Он заверил об отсутствии напряженности в регионе в настоящее время. Политик призвал к прекращению комментариев по инциденту в аэропорту и подчеркнул, что ответственность за беспорядки и погромы должны нести их участники.

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Ранее Сергей Меликов предлагал "поставить точку" на событиях в аэропорту, подчеркнув необходимость наказания виновных.