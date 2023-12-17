На Украине появятся мобильные блокпосты для вручения повесток

В Обуховском районе Киевской области планируется внедрение мобильных блокпостов, предназначенных для вручения повесток. Информация об этом поступила от бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который отметил, что инициатива будет реализована в сотрудничестве с военкоматами и местными властями.

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По словам Мосийчука, на этих мобильных постах сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) будут осуществлять проверку документов, вручать повестки и задерживать нарушителей воинского учета. Основная цель внедрения этого нововведения заключается в информировании граждан Украины о необходимости актуализации данных военнообязанных и выявлении возможных нарушений правил постановки на воинский учет.

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Подобные действия уже начались в других регионах страны, в частности в Днепре, где сотрудники военкомата вручают повестки посетителям призывного возраста прямо в торговом центре. Этот этап предоставляет дополнительные возможности для контроля над исполнением воинской повинности и подчеркивает важность соблюдения правил военного учета.