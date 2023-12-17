Российские военные отразили атаку спецназа ВСУ на краснолиманском направлении

В рамках краснолиманского направления, подразделения группировки войск "Центр" успешно отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины. Инцидент произошел юго-восточнее населенного пункта Кузьмино в Луганской народной республике (ЛНР).

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Согласно информации, предоставленной Министерством Обороны, российские военные получили поддержку артиллерии в ходе столкновения. Атакующие, предположительно, принадлежали к 12-й бригаде специального назначения нацгвардии Украины. Неустанная поддержка со стороны авиации была направлена на живую силу и технику 67-й и 109-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Серебрянского лесничества и населенного пункта Розовка ЛНР.

В результате операции, по данным Минобороны, украинские ВСУ понесли серьезные потери, оцениваемые до 90 военнослужащих. Кроме того, украинская армия лишилась боевой бронированной машины и трех автомобилей.

Этот инцидент следует за предыдущей победой российских войск над штурмовой группой бригады "Азов" на том же краснолиманском направлении. Согласно отчетам, потери ВСУ в этом случае составили до 100 военнослужащих.

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Ситуация на линии военного конфликта продолжает развиваться, и Министерство Обороны обещает предоставить дополнительные обновления по ходу событий.