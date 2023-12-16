В ресторанах Киева начали раздавать повестки

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в камуфляже начали проводить рейды по крупным ресторанам столицы в рамках контрдиверсионных мер безопасности. Информацию об этом раскрыл источник издания "Страна.ua".

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По данным издания, целью данных операций является раздача повесток посетителям заведений. Инсайдер в СБУ утверждает, что такие меры принимаются в целях обеспечения безопасности и контроля над воинским учетом граждан.

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко представил свою точку зрения о том, что действия военных могут препятствовать работе малого и среднего бизнеса. В своем письме главкому Вооруженных Сил Украины и министру обороны он отметил, что родственники военных также активно трудятся в гражданских заведениях, включая рестораны и отельные комплексы.

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Этот случай не первый в Украине. Ранее в декабре в Закарпатье военные, вооруженные автоматами, ворвались в оздоровительный комплекс с целью раздачи повесток. После вытеснения всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей, сауны и процедурные кабинеты были временно "заняты" военкоматами.