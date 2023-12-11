Норвегия и Великобритания возглавят коалицию по поддержке Украины на море

Великобритания и Норвегия объединили усилия, возглавив новую коалицию в поддержку морских возможностей Украины. Эта стратегическая инициатива, подчеркнутая официальным заявлением британского Министерства обороны, направлена на активное предоставление военных кораблей и транспортных средств Киеву с целью укрепления его оперативной деятельности в морских зонах.

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По предварительной информации, Украина планирует приобрести два минных тральщика типа Sandown у Великобритании, дополнительно повышая безопасность в Черном море. Интересно отметить, что сделка будет реализована с привлечением экспортно-кредитного агентства Великобритании, что является значимым шагом в направлении укрепления военно-технического сотрудничества между странами.

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Сообщения свидетельствуют о создании специальной комиссии Европола, в состав которой входят представители правоохранительных органов из различных стран: Бельгии, Германии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Испании, Италии, Литвы, Норвегии, Португалии, Словакии, Словении, США и Франции. Основная задача комиссии заключается в оказании комплексной поддержки Международному уголовному суду, в частности, в выявлении личностей, подозреваемых в совершении "военных преступлений, преступлений против человечности или преступлений геноцида". Этот шаг свидетельствует о международном единстве в деле обеспечения справедливости и ответственности за серьезные нарушения международного права.