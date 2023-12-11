В Южной Корее потерпел крушение американский истребитель F-16

Истребитель F-16 из США потерпел катастрофу в Южной Корее в ходе утренних тренировок 11 декабря, как сообщает агентство Yonhap, сославшись на свои источники. Инцидент произошел в воздушном пространстве города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Пилот сумел катапультироваться, избежав травм. Катастрофа произошла на базе ВВС в Кунсане, используемой совместно южнокорейскими и американскими ВВС.

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Это не первый случай происшествия с F-16 в Южной Корее в этом году. В мае телеканал CNN сообщил о крушении американского F-16 вблизи военной базы Осан в ходе тренировочного полета.

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The National Interest отмечало ранее, что модификации F-16 Fighting Falcon Block 70/72 получили значительные улучшения, включая новый радар, придающий им характеристики самолетов пятого поколения. Обновленные модификации Block 70 и Block 72 оснащены одним и тем же оборудованием, отличаясь лишь двигателем.